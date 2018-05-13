Иерусалим благословлен многими дарами: Нетаньяху назвал место проведения «Евровидения-2019»

Тель-Авив, 13 мая. Израиль горд принять «Евровидение-2019» в Иерусалиме после того, как музыкальный конкурс 2018 года выиграла израильская исполнительница Нетта Барзилай. Об этом в воскресенье заявил премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху.

Успех 25-летней певицы глава правительства назвал очередным подарком городу.

«В эти дни Иерусалим благословлен многими дарами. Еще один мы получили минувшей ночью с блестящей и взрывной победой Нетты. Подарок заключается в том, что в следующем году «Евровидение» приезжает в Иерусалим, и мы гордимся возможностью его принять», — отметил премьер-министр страны.

Согласно регламенту конкурса «Евровидение» проходит в стране прошлогоднего победителя, но с выбором города определяются власти.

Статус Иерусалима часто создает сложности при проведении в городе масштабных международных мероприятий.

«Евровидение-2018» проходило в Лиссабоне на арене Altice в Парке Наций под девизом «All Aboard!» (Все на борт — Прим.ред.). Победу в нем одержала Нетта Барзилай с песней «Toy».