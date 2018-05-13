Боевики сбили военный вертолет на юге Афганистана

Кабул, 13 мая. Вертолет Афганской национальной армии (ANA) потерпел крушение на юге Исламской республики, информирует в воскресенье агентство Pajhwok Afghan News.

По информации Минобороны Афганистана, в ночь на воскресенье, 13 мая. воздушное судно участвовало в спецоперации в районе города Гиришк. По предварительным данным, в результате технической неисправности вертолет совершил экстренную посадку. Отмечается, что ни один человек не погиб.

В свою очередь, анонимный источник сообщил журналистам, что представители армии проводили рейд с целью задержания одного из командиров террористов радикального движения «Талибан»1. Боевикам удалось сбить вертолет. По информации источника, все члены экипажа были убиты.

«Талибан» признан террористической организацией, деятельность исламистского движения на территории России запрещена.

1 Организация запрещена на территории РФ.