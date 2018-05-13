Киев отреагировал на включение Рубана в обменный список по Донбассу

Киев, 13 мая. ДНР включила в список на обмен главы Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана. Вице-спикер Рады Ирина Геращенко заявила, что это усложняет переговоры.

Глава СБУ Василий Грицак ранее сообщил, что ополченцы ДНР включили Владимира Рубана в список на обмен. Однако он был арестован по подозрению в подготовке терактов в украинской столице. Парламентарий Ирина Геращенко подтвердила эту информацию в Facebook.

«И усложняет и без того непростые переговоры об освобождении наших ребят», — написала она.

Напомним, что Рубан был задержан в марте при попытке выехать из ДНР, в его машине находилось оружие. Правоохранители Украины подозревают главу Центра в подготовке терактов в правительственном квартале Киева.