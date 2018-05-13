Меню
Украина
Киев отреагировал на включение Рубана в обменный список по Донбассу
Украина
«Наших в Чикаго больше, зачем мы себя дурим?»: на Украине призвали отказаться от Крыма и Донбасса
Следующая новость
Загрузка...

    Киев отреагировал на включение Рубана в обменный список по Донбассу

    129

    Киев отреагировал на включение Рубана в обменный список по Донбассу

    Киев, 13 мая. ДНР включила в список на обмен главы Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана. Вице-спикер Рады Ирина Геращенко заявила, что это усложняет переговоры.

    Глава СБУ Василий Грицак ранее сообщил, что ополченцы ДНР включили Владимира Рубана в список на обмен. Однако он был арестован по подозрению в подготовке терактов в украинской столице. Парламентарий Ирина Геращенко подтвердила эту информацию в Facebook.

    «И усложняет и без того непростые переговоры об освобождении наших ребят», — написала она.

    Напомним, что Рубан был задержан в марте при попытке выехать из ДНР, в его машине находилось оружие. Правоохранители Украины подозревают главу Центра в подготовке терактов в правительственном квартале Киева.

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.