«Пружина сжимается»: в Крыму отреагировали на визит украинских студентов в обход СБУ

На практику в Крым по специальности «Туризм» направил своих студентов Сумский государственный педагогический университет им. А.С. Макаренко. Молодые люди прибыли на полуостров без согласования со службой безопасности Украины. Об этом сообщает телеканал «UA: Суми», ссылаясь на ректора вуза Юрия Лянного.

Как поясняет ректор сумского университета, на практику в Крым отправились студенты первого и третьего курсов. Дисциплина «повышение профессионального мастерства», поясняет Лянный, входит в учебную программу вуза, и студентам необходимо совершить шесть походов, в том числе и по горной местности.

«Эти походы идут и по нашей местности, но есть ряд походов таких категорий, нуждающихся в горной подготовке», — отметил руководитель университета.

По словам депутата государственного совета Республики Крым Николая Юревича, украинцы будут стремиться в Россию вне зависимости от мнения властей. Об этом он рассказал в интервью Федеральному агентству новостей.

«Это давно уже не секрет, что власть на Украине — одно, а народ — другое, — говорит политик. — Люди и власть там несовместимы. То, что их студенты едут в Крым, — это нормально. Украинцы — наши братья и сестры. Так и должно быть, ведь наши два народа неразделимы. Сейчас у власти Порошенко, и поэтому творится такая чехарда. Но его-то люди не выбирали! Он вооруженным путем власть захватил, кровопролитье устроил. Как бы руководство страны ни пыталось надавить на межнациональные связи — не получится ничего. В ближайшее время власть на Украине сменится, и, я надеюсь, мы ситуацию уже повернем по-другому. Сегодня в этой стране верховодит кучка негодяев. Конечно, люди запуганы, потому что есть тюрьмы, есть оружие, есть другие способы давления. Но чем больше власть притесняет народ, тем сильнее сжимается пружина, которая потом вытолкнет это правительство. Мое глубокое убеждение, что россияне и украинцы всегда будут вместе».

Как поясняет ректор Сумского государственного педагогического университета им. А.С. Макаренко, на практику в Крым отправились студенты первого и третьего курсов. Дисциплина «повышение профессионального мастерства», поясняет Лянный, входит в учебную программу вуза, и студентам необходимо совершить шесть походов, в том числе и по горной местности.

Крымский поход украинских студентов длился с 27 апреля по 7 мая. За это время молодые люди прошли расстояние от Судака до перевала Ангар.

Администрация университета уверяет: отправление студентов в Крым было согласовано с СБУ. Однако ведомство этого не подтверждает.

«Управлением СБУ в Сумской области санкций в отношении выезда студентов для прохождения практики не предоставлялось, поскольку это не предусмотрено действующим законодательством Украины», — говорит пресс-секретарь начальника управления СБУ в Сумской области Олеся Рапута.

Напомним, Крым вновь стал российским после референдума 2014 года, когда за такое решение проголосовали свыше 95% жителей. Однако Украина по-прежнему считает полуостров оккупированной территорией.