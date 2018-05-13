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СМИ сообщили о французском гражданстве парижского террориста
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    СМИ сообщили о французском гражданстве парижского террориста

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    СМИ сообщили о французском гражданстве парижского террориста

    Париж, 13 мая. Молодой мужчина, напавший накануне вечером с ножом на людей в центре Парижа, получил французское гражданство восемь лет назад. Об этом в воскресенье сообщает ресурс France Info. 

    «Его (террориста — Прим.ред.) звали Хамзат Азимов, он родился в Чечне 1 ноября 1997 года. … Он получил французское гражданство в 2010 году», — следует из сообщения портала.

    Ранее сообщалось, что чеченский террорист, устроивший резню в Париже, проходил по базе подозрительных лиц. 

    Напомним, инцидент произошел примерно в 21.00 (22.00 по московскому времени) в прошедшую субботу недалеко от Парижской оперы. Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в районе, где располагается много баров и других заведений. В результате теракта один человек погиб, еще четверо ранены.

    Сотрудники полиции нейтрализовали злоумышленника. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»1 (запрещена в России).

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
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