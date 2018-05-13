СМИ сообщили о французском гражданстве парижского террориста

Париж, 13 мая. Молодой мужчина, напавший накануне вечером с ножом на людей в центре Парижа, получил французское гражданство восемь лет назад. Об этом в воскресенье сообщает ресурс France Info.

INFO FRANCE 2. Attaque au couteau ? Paris : l'assaillant, Khamzat Azimov, avait ?t? naturalis? fran?ais en 2010https://t.co/Y0jkZZoLIM pic.twitter.com/l5q4gQtc8V — franceinfo (@franceinfo) May 13, 2018

«Его (террориста — Прим.ред.) звали Хамзат Азимов, он родился в Чечне 1 ноября 1997 года. … Он получил французское гражданство в 2010 году», — следует из сообщения портала.

Ранее сообщалось, что чеченский террорист, устроивший резню в Париже, проходил по базе подозрительных лиц.

Напомним, инцидент произошел примерно в 21.00 (22.00 по московскому времени) в прошедшую субботу недалеко от Парижской оперы. Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в районе, где располагается много баров и других заведений. В результате теракта один человек погиб, еще четверо ранены.

Сотрудники полиции нейтрализовали злоумышленника. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»1 (запрещена в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.