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«Круто, но песня-то где?»: Пригожин высказался о победе «позитивной пышечки» на «Евровидении»
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    «Круто, но песня-то где?»: Пригожин высказался о победе «позитивной пышечки» на «Евровидении»

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    «Круто, но песня-то где?»: Пригожин высказался о победе «позитивной пышечки» на «Евровидении»

    Москва, 13 мая. Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал победу представительницы Израиля Нетты Барзилай на международном музыкальном конкурсе «Евровидение» . По его мнению, первое место, доставшееся «позитивной пышечке» в очередной раз показало, что этот конкурс «не про песню», а людям просто хочется веселья.

    «Она — позитивная пышечка, создающая хайп, настроение. Как показывает время, люди просто хотят веселья, такого лёгкого глумления», — заявил он в комментарии телеканалу RT. При этом продюсер подчеркнул, что хотя рад за Израиль и поздравляет страну с этой победой, но систему голосования он до конца и не понял, «впрочем, как и в прошлом, и в позапрошлом году».

    «Барзилай позитивная, энергичная, всё так круто, но песня-то где? Честно говоря, эту композицию я никогда слушать у себя нигде не буду», — признался он.

    Не удовлетворили специалиста и другие исполнители, поскольку, по его мнению, представленные ими песни были услышать новые и необычные композиции, которые могли бы стать хитами мирового уровня.

    «Это же конкурс песен, а меня ни одна из них не зацепила. Если говорить про зрелищность, то пышечка, конечно, была крутая и, наверное, самая запоминающаяся среди всех представленных исполнителей на этой музыкальной ярмарке», — добавил Пригожин, заметив, что несмотря на это, справедливость того, что ей досталось первое место зависит от того, с какого ракурса на это смотреть.

    Ранее представительница Израиля Нетта Барзилай стала победительницей международного музыкального конкурса «Евровидение».

    Автор: Алексей Громов
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