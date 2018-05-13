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«Нам втемяшивают чудовищную ошибку»: украинский телеканал объяснил, почему Киев поддерживает националистов
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    «Нам втемяшивают чудовищную ошибку»: украинский телеканал объяснил, почему Киев поддерживает националистов

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    «Нам втемяшивают чудовищную ошибку»: украинский телеканал объяснил, почему Киев поддерживает националистов

    Киев, 13 мая. На Украине пытаются сделать из пособников нацистов национальных героев, чтобы навязать народу фальшивую историю и разделить общество, которым будет проще управлять, заявил ведущий телеканала «NewsOne» Максим Гольдарб.

    Подъем национализма на Украине, переписывание истории и отказ от советского прошлого призваны разделить общество. Максим Гольдарб подчеркнул, что Киев делает все для стирания имен тех, кто освобождал страну от фашистских захватчиков, кто положил конец коричневой чуме — украинцам «втемяшивают чудовищную ошибку».

    Он добавил, что украинские власти пытаются представить свою «мифологию» о высоких чувствах к Родине со стороны ОУН УПА1 (запрещена в России) и других националистов.

    «Я думаю, что вопрос заключается в сегодняшней стратегии власти под названием «разделяй и властвуй». Чем больше будет разделено общество, тем лучше для нее, тем меньше общество обращает внимание на ее проделки», – подчеркнул ведущий.

    А ветеран Великой Отечественной войны Ефим Злотник добавил, что среди бандеровцев были бандиты, дезертиры и лояльные Западу националисты.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
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