Парижский террорист проходил по базе подозрительных лиц

Париж, 13 мая. Чеченец, совершивший в минувшую субботу террористический акт в столице Франции, числился в базе данных полиции на подозрительных лиц. Об этом передает информационное агентство France Presse со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.

По данным агентства, к числу подозрительных 20-летний террорист был отнесен из-за наличия у него связей с «неким человеком, находящимся в Сирийской Арабской Республике».

Однако каких-то нарушений закона за ним замечено не было, передает ТАСС.

Ранее французские СМИ сообщали, что отпечатков пальцев террориста не было в электронных базах полиции. Сотрудники полиции заключили под стражу родителей парижского террориста.

В настоящее время информации о том, получил ли в свое время чеченец, родившийся на территории Российской Федерации, французское гражданство, нет. Министерство внутренних дел Франции ничего пока не прокомментировало ситуацию.