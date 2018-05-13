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Парижский террорист проходил по базе подозрительных лиц
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    Парижский террорист проходил по базе подозрительных лиц

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    Парижский террорист проходил по базе подозрительных лиц

    Париж, 13 мая. Чеченец, совершивший в минувшую субботу террористический акт в столице Франции, числился в базе данных полиции на подозрительных лиц. Об этом передает информационное агентство France Presse со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.

    По данным агентства, к числу подозрительных 20-летний террорист был отнесен из-за наличия у него связей с «неким человеком, находящимся в Сирийской Арабской Республике».

    Однако каких-то нарушений закона за ним замечено не было, передает ТАСС.

    Ранее французские СМИ сообщали, что отпечатков пальцев террориста не было в электронных базах полиции. Сотрудники полиции заключили под стражу родителей парижского террориста.

    В настоящее время информации о том, получил ли в свое время чеченец, родившийся на территории Российской Федерации, французское гражданство, нет. Министерство внутренних дел Франции ничего пока не прокомментировало ситуацию.

    Автор: Дана Балан
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