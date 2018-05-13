СМИ узнали, как экс-помощник Трампа будет защищать компанию Дерипаски от санкций США



Нью-Йорк, 13 мая. Телекомпания CNN, неоднократно уличаемая президентом США Дональдом Трампом в производстве фейков, сообщила о том, что экс-помощник американского лидера Брайан Ланза якобы может помочь российской компании En+ Group, контролирующей «Русал», частично или полностью выйти из-под действия новых санкций Белого дома.

Источники CNN утверждают, что Ланза и его фирма Mercury Public Affairs заключили контракт с En+ Group. Сделано это было для защиты интересов США. Сделка предусматривает узаконенную в Штатах лоббистскую деятельность. Так, Ланзе, по их словам, предстоит представлять руководство компании, но не ее крупнейшего акционера Олега Дерипаску.

Напомним, о введении новых ограничительных мер Вашингтон объявил 6 апреля. В черный список попал и Олег Дерипаска, а также связанные с ним «Русал», холдинги «Базовый элемент», En+ и «Русские машины», «Евросибэнерго», «Группа ГАЗ», инвестиционная компания B-Finance и агрохолдинг «Кубань».