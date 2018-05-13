Власти ФРГ призвали пересмотреть отношения с Россией после выхода США из иранской сделки

Берлин, 13 мая. После выхода США из ядерной сделки с Ираном Германии следует пересмотреть свою политику в отношении России. С таким призывом выступил премьер-министр германской федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф (Христианско-демократический союз — ХДС), передает газета Welt am Sonntag.

«Нынешнее развитие событий в вопросе Ирана должно быть импульсом для того, чтобы переосмыслить немецкую политику в отношении России», — сказал чиновник.

Хазелофф также выразил мнение, что необходимо «сохранить диалог с нашим восточным соседом Россией», учитывая американские санкции против Ирана. По его словам, возвращение к нормальным торговым отношениям — в интересах обоих государств.

Хазелофф подчеркнул, что немецкие компании могут потерять доступ к российскому рынку на долгосрочную перспективу в случае продолжения санкционной политики.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отношения России и Германии являются определяющими для состояния дел на территории Европы.