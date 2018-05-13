Бывшего мэра уральского города задержали за крупную взятку

Екатеринбург, 13 мая. Бывшего мэра города Каменск-Уральский Свердловской области Михаила Астахова задержали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Отметим, что в настоящее время чиновник является главой Южного управленческого округа.

Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, в 2014 году Астахов способствовал своевременному и беспрепятственному принятию строительных работ по двум муниципальным контрактам, за что через посредников получил от генерального директора частной строительной компании взятку в особо крупном размере.

В настоящее время чиновник находится под домашним арестом. Ему может грозить до 15 лет тюремного заключения.

Напомним, ранее Московский городской суд приговорил к 13 годам колонии главу управления собственной безопасности Следственного комитета Михаила Максименко по делу о взятках.