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Бывшего мэра уральского города задержали за крупную взятку
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    Бывшего мэра уральского города задержали за крупную взятку

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    Бывшего мэра уральского города задержали за крупную взятку

    Екатеринбург, 13 мая. Бывшего мэра города Каменск-Уральский Свердловской области Михаила Астахова задержали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Отметим, что в настоящее время чиновник является главой Южного управленческого округа.

    Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, в 2014 году Астахов способствовал своевременному и беспрепятственному принятию строительных работ по двум муниципальным контрактам, за что через посредников получил от генерального директора частной строительной компании взятку в особо крупном размере.

    В настоящее время чиновник находится под домашним арестом. Ему может грозить до 15 лет тюремного заключения.

    Напомним, ранее Московский городской суд приговорил к 13 годам колонии главу управления собственной безопасности Следственного комитета Михаила Максименко по делу о взятках.

    Автор: Тимур Румянцев
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