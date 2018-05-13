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Украина
«Победа непокоренных»: Порошенко заявил, что ВСУ в Донбассе удивили весь мир
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    «Победа непокоренных»: Порошенко заявил, что ВСУ в Донбассе удивили весь мир

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    «Победа непокоренных»: Порошенко заявил, что ВСУ в Донбассе удивили весь мир

    Киев, 13 мая. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинские военнослужащие продемонстрировали свои силы в первые дни конфликта в Донбассе. Об этом он сказал на закрытии национальных соревнований «Игры непокоренных» для военных, ставших инвалидами в ходе боевых действий. 

    Украина отправляет в Сидней военных инвалидов для участия в мультидисциплинарных «Играх непокоренных», учрежденных в 2014 году по инициативе британского принца Гарри. В ходе церемонии Порошенко выразил гордость и назвал «непокоренными» бойцов ВСУ, которые принимают участие в боевых действиях в Донбассе.

    «Украинские военнослужащие продемонстрировали свою силу в первые дни конфликта. Вы демонстрируете ее и сейчас, удивляя весь мир победой непокоренных. Весь украинский народ гордится украинскими героями», – сказал он.

    Напомним, что жертвами конфликта в Донбассе по оценке ООН стали более десяти тысяч человек. Ранее сообщалось о задержании в ДНР украинского диверсанта, стрелка ВСУ, который не смог сдержать слез и встал на колени перед памятником погибшим детям Донбасса

    «Победа непокоренных»: Порошенко заявил, что ВСУ в Донбассе удивили весь мир

    Автор: Ирина Селезнева
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