«Победа непокоренных»: Порошенко заявил, что ВСУ в Донбассе удивили весь мир

Киев, 13 мая. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинские военнослужащие продемонстрировали свои силы в первые дни конфликта в Донбассе. Об этом он сказал на закрытии национальных соревнований «Игры непокоренных» для военных, ставших инвалидами в ходе боевых действий.

Украина отправляет в Сидней военных инвалидов для участия в мультидисциплинарных «Играх непокоренных», учрежденных в 2014 году по инициативе британского принца Гарри. В ходе церемонии Порошенко выразил гордость и назвал «непокоренными» бойцов ВСУ, которые принимают участие в боевых действиях в Донбассе.

«Украинские военнослужащие продемонстрировали свою силу в первые дни конфликта. Вы демонстрируете ее и сейчас, удивляя весь мир победой непокоренных. Весь украинский народ гордится украинскими героями», – сказал он.

Напомним, что жертвами конфликта в Донбассе по оценке ООН стали более десяти тысяч человек. Ранее сообщалось о задержании в ДНР украинского диверсанта, стрелка ВСУ, который не смог сдержать слез и встал на колени перед памятником погибшим детям Донбасса.