«Зенит» досрочно расторг контракт с главным тренером Манчини

Санкт-Петербург, 13 мая. Руководство футбольного клуба «Зенит» объявило о досрочном расторжении контракта с итальянским специалистом Роберто Манчини. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

«Зенит» и Роберто Манчини достигли соглашения о досрочном расторжении контракта.



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«Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон без выплаты взаимных компенсаций. Соглашение с итальянским специалистом прекращает свое действие в понедельник, 14 мая», — следует из сообщения петербургского клуба.

Манчини возглавил петербургский клуб минувшим летом. Под его руководством сине-бело-голубые сумели дойти до 1/8 финала Лиги Европы. За один тур до конца сезона Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Зенит» занимает пятую строчку в турнирной таблице.