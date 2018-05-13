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«Зенит» досрочно расторг контракт с главным тренером Манчини
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    «Зенит» досрочно расторг контракт с главным тренером Манчини

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    «Зенит» досрочно расторг контракт с главным тренером Манчини

    Санкт-Петербург, 13 мая. Руководство футбольного клуба «Зенит» объявило о досрочном расторжении контракта с итальянским специалистом Роберто Манчини. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

    «Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон без выплаты взаимных компенсаций. Соглашение с итальянским специалистом прекращает свое действие в понедельник, 14 мая», — следует из сообщения петербургского клуба.

    Манчини возглавил петербургский клуб минувшим летом. Под его руководством сине-бело-голубые сумели дойти до 1/8 финала Лиги Европы. За один тур до конца сезона Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Зенит» занимает пятую строчку в турнирной таблице.  

    Автор: Дана Балан
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