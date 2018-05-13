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Активно оборонялись: ВСУ рассказали об интенсивных боевых действиях в Донбассе
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    Активно оборонялись: ВСУ рассказали об интенсивных боевых действиях в Донбассе

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    Активно оборонялись: ВСУ рассказали об интенсивных боевых действиях в Донбассе

    Киев, 13 мая. Интенсивные военные действия велись накануне на всей линии соприкосновения в Донбассе. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба операции Объединенных сил Украины (ООС).

    По информации пресс-службы, бойцы Донецкой народной республики якобы нарушили режим прекращения боевых действий 73 раза, используя артиллерию и минометы. Вооруженные силы Украины в это время якобы «активно оборонялись», уточнили в украинском ведомстве.

    Украинские военные утверждают, что на Луганщине бойцы ДНР якобы предприняли попытку вытеснить киевских силовиков с удобных позиций.

    Ранее в ДНР заявили, что киевские солдаты свыше 30 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки и выпустили по территории республики более 160 мин и снарядов.

    Накануне Вооруженные силы Украины понесли большие потери при попытке прорыва под Горловкой.

    Автор: Дана Балан
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