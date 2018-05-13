Сирия почти вернула Дамаск: корреспондент ФАН запечатлел штурм пункта управления ИГ на юге столицы

Правительственная Сирийская арабская армия (САА) продолжает вести новую серию атак против террористов «Исламского государства»1 (деятельность запрещена в РФ) в северной части района Хаджар Аль-Асвад, расположенного в южных окрестностях Дамаска. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в сирийской столице продолжает работу на передовой на этом направлении. Новые видеоматериалы — в нашей статье.

В настоящий момент правительственные силы САР близки к тому, чтобы полностью выбить террористические бандформирования из Хаджар Аль-Асвада. Под контролем джихадистов остаются лишь северные кварталы пригорода, остальная же часть уже перешла под контроль САА. Тем не менее отряды ИГИЛ1 крепко держатся за свои последние позиции в этом районе, оказывая тяжелое сопротивление в борьбе практически за каждое здание.

На записи, снятой нашим корреспондентом с помощью квадрокоптера, как раз можно увидеть штурм военнослужащими войск САР одного из домов, где засели террористы. Подразделения САА действуют под прикрытием танков, которые между тем ведут точечные обстрелы по огневым позициям исламистов. Кроме того, репортер ФАН запечатлел удары сирийской авиации по расположениям ИГ1, регулярно поддерживающей наступление наземных сил сирийской армии.

Несмотря на большие потери в живой силе и утрату большей части территориального анклава на юге Дамаска, боевики продолжают расставлять снайперов на крышах зданий, активно использовать смертников и «джихад-мобили», а также задействовать диверсионные группы, как будто рассчитывая сорвать освободительную операцию САА. Предполагается, что нынешняя цель ИГИЛ — нанести правительственным силам и инфраструктуре города как можно более серьезный ущерб, после чего собрать остатки отрядов и совершить прорыв окружения, выйдя ближе к центральным районам столицы.

1 Организация запрещена на территории РФ.