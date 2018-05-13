Сделать врага: в Госдуме пояснили, почему США ждут иранской атаки на базу Ат-Танф в Сирии

Вашингтон опасается, что иранские отряды и силы, поддерживающие Тегеран, могут захватить военную базу Соединенных штатов в районе Ат-Танф в южной части Сирии. ОБ этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в американском парламенте.

В администрации США считают, что базу, находящуюся в пустыне, могут атаковать отряды шиитов.

По словам депутата Государственной думы РФ, заместителя председателя комитета ГД по обороне Юрия Швыткина, Соединенным Штатам следует не опасаться чего-то, а давно уже вывести из Сирии войска. Политик отмечает: зачастую действия американских сил можно квалифицировать как военные преступления.

«Позиция президента Дональда Трампа так до конца и не понятна. Он ведь публично заявил о том, что собирается выводить войска из Сирийской арабской республики, — подчеркивает Швыткин. — Нахождение вооруженных сил Соединенных Штатов и других стран коалиции без санкции Совбеза ООН является очевидным и грубым нарушением всех международных норм. Недавно вооруженные силы США разбомбили две сирийские деревни. Тогда погибло множество мирных жителей. Это уже военное преступление со стороны Соединенных Штатов. И основой для таких действий служит в том числе военная база, которая находится в Сирии. На наш взгляд, США должны незамедлительно вывести войска и прекратить нанесении ракетных и авиаударов».

В интервью Федеральному агентству новостей Швыткин также добавил, что США пытаются сделать из Ирана общего врага.

«Из Ирана США хотя сделать некоего врага. Буквально недавно Соединенные Штаты вышли из ядерной сделки и ввели санкции. Это попытка обратить внимание партнеров на позиции Ирана, который якобы намерен усиливать эскалацию напряжения в регионе, тем самым создавая для стран запада повод для выхода из ядерной сделки. На мой взгляд, это все звенья одной цепи. И, конечно, это все оправдывает действия по отношению к Ирану».

Как считают в Вашингтоне, нанесение ударов по шиитским отрядам, которые якобы собираются напасть на американскую базу, означает, что США окажутся наиболее плотно втянутыми в сирийский конфликт.

Как заявил Дональд Трамп, когда операция против «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещенная в России) прекратится, американским военным больше нечего будет делать в Сирии, и они «очень скоро» отправятся домой.

Как сообщает The Washington Post, обсуждения по поводу статуса гарнизона Ат-Танфа в Белом доме длятся уже год. Как пишет газета, Трампу уже давно пора определиться, будет он использовать Ат-Танф для противостояния с Ираном или выполнит обещание и выведет из Сирии войска.

1 Организация запрещена на территории РФ.