«Убийца авианосцев»: в США признали беззащитность своего флота перед российским «Кинжалом»

Вашингтон, 13 мая. Гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал» производства России может считаться главным «убийцей авианосцев» США в Тихоокеанском регионе, пишет американские журнал The Diplomat.

Российский комплекс «Кинжал» способен сделать совершенно беззащитным флот США, а также помочь Москве и Пекину сократить присутствие Запада в АТР. Как отмечает издание, раньше Вашингтон опасался китайских ракет «Дунфэн-21Д» (DF-21D), сейчас у них появился новый враг в виде российского оружия.

«Это грозит серьезными последствиями не только для территории США, досягаемой для российских межконтинентальных баллистических ракет, но и для ВМС, чьи авианосцы и эсминцы в случае конфликта могут оказаться под водой после удара «Кинжалов», — подчеркивает журнал.

С начала года для США главной угрозой стало новое оружие РФ, которое представляет реальную опасность для военных кораблей. Автор публикации акцентирует внимание на том, что снаряды появились на истребителе МиГ-31 ВКС РФ. Данные самолеты могут держать авианосцы США на мушке на расстоянии более трех тысяч километров.

