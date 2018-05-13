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Экономика
Бензин в Греции резко подорожал «из-за выхода США из иранской сделки»
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    Бензин в Греции резко подорожал «из-за выхода США из иранской сделки»

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    Бензин в Греции резко подорожал «из-за выхода США из иранской сделки»

    Афины, 13 мая. Бензин и дизельное топливо (ДТ) всего за месяц выросли в цене в Греции примерно на 10 центов, подорожание связывают с желанием Соединенных Штатов ввести санкции в отношении Ирана.

    По словам сотрудников автозаправочных станций, цены растут каждый день.

    Стоимость литра 95-го бензина составляет 1,6 евро, на островах — порядка 2 евро. За литр ДТ надо заплатить 1,38 евро.

    «За месяц бензин подорожал на 10 евроцентов. Один человек говорит, а весь мир страдает», — передает слова сотрудника одной АЗС РИА Новости.

    На цене нефтепродуктов отражаются также высокие налоги и пошлины — свыше 60% в стоимости, сотрудники автозаправочных станций призывают власти понизить налоги.

    Как отметил греческий обозреватель, цены на нефтяные продукты выросли сразу после заявлений главы Белого дома Дональда Трампа о выходе из ядерной сделки с Ираном.

    Эксперт считает. что антииранские санкции обязательно приведут к росту цен на нефть. При этом греческие власти существенную часть нефти закупают в Иране на льготных условиях оплаты.

    Ранее Трамп пообещал «очень скоро» ввести санкции против Тегерана.

    Автор: Дана Балан
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