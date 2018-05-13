Сирия, 13 мая. ВС Турции откроют новый контрольно-пропускной пункт на юго-западе кантона Африн в Алеппо. Армия САР продолжает продвигаться на юге от Дамаска. При взрыве в городе Идлиб погибли мирные жители, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продвинулись в ходе боев с ИГ1 на юге от Дамаска; продолжают эвакуировать боевиков из Хомса в Идлиб; открыли ответный огонь по позициям исламистов на юге Даръа.

Сирийская свободная армия** (ССА): ведет перестрелки с «Халид ибн Аль-Валид» в юго-западной части Даръа.

«Исламское государство»1: понесло потери во время столкновений с САА в районе Ярмука южнее Дамаска; организовало взрыв на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

ВС Турции: готовятся открыть новый КПП на юго-западе кантона Африн в Алеппо.

Провинция Дамаск

Информационный портал Al Masdar News сообщает о том, что Сирийская арабская армия (САА) совместно с Национальными силами обороны****** (NDF) и палестинскими военизированными формированиями продолжает продвигаться на юге от Дамаска. В ходе ожесточенных столкновений с боевиками «Исламского государства» части САА и ее союзники, возглавляемые 4-й механизированной дивизией, заняли окрестности района Аль-Джазира и кольцевую развязку западнее бывшего лагеря для беженцев Ярмук. Кроме того, во время противостояния были уничтожены и получили ранения десятки ИГИЛовцев. В настоящий момент противники ведут бои за здание школы «Асад ибн Фурат». Вместе с тем вооруженные стычки отмечаются к северу от Ярмука, передает в сети Twitter военный источник (IvanSidorenko1).

Провинция Алеппо

Турецкие вооруженные силы намереваются открыть новый контрольно-пропускной пункт в северной части Алеппо на юго-западе кантона Африн. По словам активистов оппозиции, пограничный переход будет создан в населенном пункте Хаммам, расположенном недалеко от границы с провинцией Идлиб. Как передает новостное агентство Al Masdar News, опорный пункт будет связан со стратегическим городом Джандарис, который является одним из ключевых оплотов вооруженной оппозиции в регионе.

Провинция Хомс

Стало известно о том, что накануне с территории так называемого Растанского котла на севере Хомса и на юге Хамы были эвакуированы около 6000 боевиков и членов их семей. Об этом сообщает агентство новостей Al Masdar News. Напомним, исламисты антиправительственных формирований покидают данные территории в рамках мирного соглашения между властями САР и лидерами вооруженной оппозиции, заключенного при посредничестве представителей российского Центра по примирению враждующих сторон. Перед тем как оставить занимаемые районы, радикалы обязались передать все свое оружие военнослужащим САР, а также предоставить карты с местонахождением заложенных мин, тайных хранилищ с боеприпасами и подземных тоннелей.

Провинция Дейр-эз-Зор

Новостной портал DeirEzzor 24 передает, что на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор произошел взрыв. Один из местных жителей пострадал в результате детонации мины в населенном пункте Аль-Хазрат к северу от города Абу-Кемаль. Вероятно, взрывное устройство могло быть заложено подпольными группами радикалов «Исламского государства», отряды которых скрываются на территориях, подконтрольных курдским подразделениям на левом берегу реки Евфрат. Напомним, в данный момент Демократические силы Сирии**** (SDF) ведут бои с террористами недалеко от сирийско-иракской границы, тем не менее никаких сообщений о потерях со стороны ИГ все еще не поступало.

Провинция Даръа

Боевики вооруженной оппозиции, занимающие южные окраины административного центра провинции, в очередной раз провели провокационные обстрелы позиций правительственных подразделений. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что части Сирийской арабской армии (САА) открыли ответный огонь по опорным пунктам исламистов на окраине района Даръа Аль-Балад. Сведений о нанесенном радикалам уроне не поступало.

Между тем на юго-западе региона возобновились вооруженные стычки между силами сирийской свободной армии (ССА) и боевиками террористической группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», связанной с «Исламским государством». По данным SOHR, противники ведут перестрелки в районе населенного пункта Сахм Аль-Джаулян. Несмотря на постоянные столкновения, обе стороны сохраняют исходные позиции.

Провинция Идлиб

Новостное агентство The National сообщает о новом взрыве, произошедшем в столице региона, который привел к гибели девяти и ранения 26 мирных жителей. О причинах случившегося неизвестно. Местные активисты уверены, что бомба была установлена джихадистами одной из антиправительственных группировок, ведущих борьбу за расширение зон влияния. Напомним, большая часть провинции находится под контролем террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам», однако ранее члены формирования вели ожесточенные бои с недавно образованным альянсом «Джебхат Тахрир Сурия», в результате чего обе стороны потеряли около 300 боевиков. Несмотря на то, что противники заключили временное перемирие, столкновения могут возобновиться в любой момент.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)