День Черноморского флота отмечают в России

Севастополь, 13 мая. День Черноморского флота Военно-морских сил России отмечают 13 мая. Дата была учреждена в 1996 году приказом главнокомандующего ВМФ Российской Федерации.

Императрица Екатерина II подписала указ об основании Черноморского флота (ЧР) после вхождения Крыма в состав России весной 1783 года.

Ключевой базой российского флота на Черном море стал Севастополь. Историю флота прославили известные русские флотоводцы и адмиралы, среди которых Федор Ушаков, Михаил Лазарев, Павел Нахимов, Владимир Истомин, а также Владимир Корнилов.

На сегодняшний день Черноморский флот — это оперативно-стратегическое объединение ВМФ России на Черном море и средство обеспечения обороны на южных рубежах страны.

В составе ЧР есть подводные лодки, надводные корабли, морская ракетоносная, противолодочная, а также истребительная авиация.