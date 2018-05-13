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День Черноморского флота отмечают в России
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    День Черноморского флота отмечают в России

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    День Черноморского флота отмечают в России

    Севастополь, 13 мая. День Черноморского флота Военно-морских сил России отмечают 13 мая. Дата была учреждена в 1996 году приказом главнокомандующего ВМФ Российской Федерации.

    Императрица Екатерина II подписала указ об основании Черноморского флота (ЧР) после вхождения Крыма в состав России весной 1783 года.

    Ключевой базой российского флота на Черном море стал Севастополь. Историю флота прославили известные русские флотоводцы и адмиралы, среди которых Федор Ушаков, Михаил Лазарев, Павел Нахимов, Владимир Истомин, а также Владимир Корнилов.

    На сегодняшний день Черноморский флот — это оперативно-стратегическое объединение ВМФ России на Черном море и средство обеспечения обороны на южных рубежах страны.

    В составе ЧР есть подводные лодки, надводные корабли, морская ракетоносная, противолодочная, а также истребительная авиация.

    Автор: Дана Балан
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