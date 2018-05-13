Тема недели: Армения «подсела» на протесты

Никол Пашинян пришел к власти после длительных протестов и двух голосований в парламенте. Но, пробившись сквозь тернии к власти, оппозиция пошла дальше. Посредством митингов сторонники нового премьер-министра, судя по всему, хотят решить все проблемы страны.

Напомним, что возглавляющий партию «Елк» Пашинян был избран на заседании парламента 8 мая. Это было второе по счету обсуждение его кандидатуры, на первом он не смог набрать большинства голосов. Во второй раз правящая Республиканская партия Армении согласилась принять его в качестве лидера государства. Несмотря на то, что 42 из 101 голосовавшего были против, Никол Пашинян стал премьером. Президенту страны Армену Саркисяну осталось только утвердить его на этом посту.

Есть две очевидные причины, по которым республиканцы поддержали Пашиняна. Во-первых, конечно, чтобы не обострять конфликт. Как рассказал ФАН-ТВ Армен Ашотян, вице-президент Республиканской партии Армении, «главным императивом для страны всегда был императив безопасности… Лучше хоть какое-то правительство, чем никакого». Ашотян, конечно, имел в виду, что в случае, если премьер не избирается на втором заседании парламента, последний должен быть распущен и избран вновь на досрочных выборах. Так что, пойдя навстречу оппозиции, консерваторы сохранили и мир, и свои места в Национальном собрании. И все еще могут определять политику страны.

Но надолго ли это? Уже высказывались требования распустить Республиканскую партию. Один за другим уходят министры. Так, глава министерства обороны Армении Виген Саркисян заявил о сложении своих полномочий в день, когда Пашиняна избрали на высшую государственную должность. Он прямо указал, что уходит по политическим мотивам и напомнил о том, сколько сделал для армии за время служения ей.

Ушли в отставку - глава полиции и директор Службы нацбезопасности Армении. Исполняющий обязанности главы Минфина Вардан Арамян также сложил с себя полномочия. Интересно, что, выступая перед парламентом 8 мая, Пашинян заявил: он не допустит политических репрессий и чисток.

Тотальные чистки или нет, но главам силовых ведомств пришлось уйти именно после предложения Пашиняна президенту отставить их.

Поддерживающие нового премьера люди, отпраздновав его избрание, стали протестовать дальше. На этот раз они потребовали отставки мэра Еревана – Тарона Маргаряна. Оппозиция заподозрила его в многочисленных эпизодах коррупции в стенах городской администрации. Тревожно, что вместо расследований в ход идут обвинения с улиц. Слишком велик может оказаться соблазн для новой власти – решать кадровые вопросы руками толпы, пока ее задор еще не иссяк.

Ситуация может выйти из-под контроля не только у старого правительства, но и у самого Пашиняна. Кто знает, как отреагирует народ, если премьер призовет его к порядку? Не смоет ли волна протеста самого Пашиняна? Революция склонна пожирать своих детей, этому учит нас история.

Но в дестабилизации положения в Армении не заинтересованы ни консервативные, ни оппозиционные силы. Да и партнеры государства на международной арене не были бы рады такому исходу.

К примеру, Россия делает все возможное, чтобы сохранить хорошие отношения с армянским народом и его лидерами. Владимир Путин направил поздравления Николу Пашиняну сразу после того, как стало известно о его утверждении в качестве премьера. Позже главы государств пообщались по телефону. Пашинян отметил, что беседа с Путиным была очень искренней и конструктивной. Диалог продолжится на саммите Евразийского экономического союза в Сочи.

Сумеет ли Пашинян остановиться на достигнутом и начать работать на благо страны? Заявления звучат громкие: планируется усиливать взаимодействие и с Россией, и с США, и с Германией, а также со множеством других крупнейших игроков на мировой арене.

А может, революция в Армении станет перманентной? Пашинян уже пообещал сделать это своеобразной фишкой государства.

«Сейчас об Армении вновь услышал весь мир, и сотням тысяч людей будет интересно взглянуть на страну победившей «революции любви», – заявил он в парламенте.

Помочь в привлечении туристов может такая известная личность как Серж Танкян, вокалист группы System of a Down. Он прилетел в Армению вскоре после победы оппозиции и даже выступил на митинге в поддержку Пашиняна.

Будем надеяться, что у нового премьера все получится, а инициативы зайдут дальше туристических аттракционов. Все-таки и миру и самим жителям страны нужна сильная Армения.