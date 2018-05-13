«Это не вранье, это уже ад»: Захарова представила доказательства лжи Украины в ООН

Москва, 13 мая. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова жестко раскритиковала украинские власти в Facebook за ложь о мероприятии, которое якобы проводилось под эгидой ООН. Она подчеркнула крайнюю степень лживости украинских дипломатов.

«А сейчас вам не нравится, что ооновцы вас поставили на место? Очередной порцией обвинений России во лжи вы только усугубляете свой позор. Ведь нам есть, что показать», — написала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Мария Захарова опубликовала в Facebook доказательства лжи Киева, который заявил, что организованное им мероприятие о пропаганде и фейковых новостях проходит под эгидой ООН. Дипломат приложила соответствующий скриншот, который сообщает об участии Комитета ООН в организации конференции.

В самой международной организации заявили, что не причастны к организации семинара. Захарова с возмущением добавила, что «это не вранье, это уже ад».