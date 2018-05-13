Донецк, 13 мая. Стрелок ВСУ с позывным «Лысый» Виталий Чмель встал на колени перед памятником погибшим детям Донбасса. Он осознал преступность приказов украинских командиров.

Ополченцы ДНР задержали на линии соприкосновения диверсанта ВСУ. Украинский стрелок из спецподразделения морской пехоты принимал участие во многих операциях ВСУ. После допроса ему показали последствия обстрелов жилых кварталов Донецка.

Одна из женщин рассказала ему, что потеряла при обстрелах всех своих родных. Украинский боец разрыдался, осознав, какие приказы отдает солдатам командование ВСУ. Он встал на колени перед памятником погибшим детям. По оценке ООН, в результате конфликта в Донбассе погибли более десяти тысяч человек.