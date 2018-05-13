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Раздают указания: Данилко рассказал, как на «Евровидении» манипулируют голосованием
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    Раздают указания: Данилко рассказал, как на «Евровидении» манипулируют голосованием

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    Раздают указания: Данилко рассказал, как на «Евровидении» манипулируют голосованием

    Киев, 13 мая. Украинский музыкант и продюсер Андрей Данилко подозревает организаторов конкурса «Евровидение-2018» в том, что они решили изменить ситуацию, когда самые высокие баллы получали Украина и Россия.

    По мнению продюсера и певца, скорее всего, было «некое указание» вернуть конкурс «в Старую Европу из славянской части».

    «Когда два года назад мы с Иной Белоконь объявляли от Украины результаты голосования, нам было сказано назвать Эстонию. Хотя мне их участники не понравились, и я не понимал, почему их. Я считаю, что есть все-таки какая-то установка продюсеров конкурса», — рассказал он о манипуляциях при голосовании.

    Данилко также обратил внимание на то, что в этом году при оглашении итогов голосования жюри сразу несколько стран шли ровно, а конкретного лидера не было, пишут украинские СМИ.

    «Наверное, это делали для того, чтобы как можно дольше сохранять интригу до зрительского голосования», — подытожил он.

    Напомним, победу в международном песенном конкурсе «Евровидение» одержала представительница Израиля Нетта Барзилай с композицией «Toy», украинский певец Melovin занял 17 место.

    Автор: Дана Балан
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