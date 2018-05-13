Раздают указания: Данилко рассказал, как на «Евровидении» манипулируют голосованием

Киев, 13 мая. Украинский музыкант и продюсер Андрей Данилко подозревает организаторов конкурса «Евровидение-2018» в том, что они решили изменить ситуацию, когда самые высокие баллы получали Украина и Россия.

По мнению продюсера и певца, скорее всего, было «некое указание» вернуть конкурс «в Старую Европу из славянской части».

«Когда два года назад мы с Иной Белоконь объявляли от Украины результаты голосования, нам было сказано назвать Эстонию. Хотя мне их участники не понравились, и я не понимал, почему их. Я считаю, что есть все-таки какая-то установка продюсеров конкурса», — рассказал он о манипуляциях при голосовании.

Данилко также обратил внимание на то, что в этом году при оглашении итогов голосования жюри сразу несколько стран шли ровно, а конкретного лидера не было, пишут украинские СМИ.

«Наверное, это делали для того, чтобы как можно дольше сохранять интригу до зрительского голосования», — подытожил он.

Напомним, победу в международном песенном конкурсе «Евровидение» одержала представительница Израиля Нетта Барзилай с композицией «Toy», украинский певец Melovin занял 17 место.