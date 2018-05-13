«Умные» ракеты США попадают к нам запчастями»: россияне оценили попытки догнать Москву на гиперзвуке

Москва, 13 мая. Американские СМИ сравнили гиперзвуковое оружие России, Китая и США. Оказалось, что отставание Штатов в успешных испытаниях данного вида вооружений связано с тем, что военные США заняты «гораздо более сложными задачами», а именно — разработкой неядерных ракет, способных точечно поражать цели небольшого масштаба.

Заявления экспертов телеканала CNBC о том, что Вашингтон пытался догнать Москвы на гиперзвуке рассмешили россиян. Пользователи в один голос заявляют: «Если бы у США действительно что-то было, то об этом давно трубили бы на весь мир». «У нас только С400 имеет гиперзвуковую скорость, а у них мечты!», «Великие сравнители», — смеются в соцсетях.

Великие сравнители ! ???? — Vladroy (@Drumroy) May 13, 2018

«Вашингтон не отстает в от России и Китая в производстве и испытании гиперзвукового оружия? Молодцы ребята, держите руку на пульсе,а врать не надо. Если бы Вы преуспели в этом, то орали бы на весь мир», — заметила, в частности, Наталья Порхунова. «Врут американские «эксперты». Как всегда. Было бы что у них на самом деле, уже бахвалились бы на весь мир…», — согласился с ней Валерий Тарчков.

Американские СМИ сравнили гиперзвуковое оружие России и США: https://t.co/phpNLuRctx Врут американские "эксперты". Как всегда. Было бы что у них на самом деле, уже бахвалились бы на весь мир... — Тарчков Валерий (@vtnsk) May 13, 2018

Другой микроблогер в шутку согласился с авторами материала, заметив, что «именно в разработках оружия подобного типа американцы, наверное, и не отстают, особенно в освоении денег на это выделенных, только вот результаты то этих разработок нулевые».

Нашлись и те, кто усомнился в достоверности данных экспертов CNBC. «Как всегда американская пресса использует единственный источник — ОБС (Одна бабка сказала)!» — возмутился Глас Вопиющий.

На фоне заявлений об оружейных достижениях США вспомнили россияне и заявления президента США Дональда Трампа, открыто угрожавшего России «красивыми и умными ракетами», а после вместе с Францией и Великобританией устроившего ракетную атаку на Сирию. Большинство ракет коалиции сбила сирийская ПВО, используя при этом советские ракеты 30-летней давности.

«Знаем мы как они концентрируют усилия. Выделят миллиард на одно, а израсходуют на поддержку террористов. Для граждан США расскажут сказку об успехах армии», — написал Евгений. А пользователь Barsuk напомнил, что обломки сбитых ракет коалиции были доставлены в Россию. «Некоторые «умные и красивые» попадают запчастями на стол российских специалистов», — со смехом заметил он.

Ряд участников обсуждения поразились, что американцы никак не могут успокоиться с самого 1 марта, когда президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию, презентовал новейшие образцы российского оружия, среди которых было и гиперзвуковое оружие «Авангард».

«Оно будет как метеорит», — заявил тогда Путин.

При этом глава государства подчеркнул, что растущая военная мощь России никому не угрожает: «Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать, ничего ни у кого не собираемся отнять, у нас у самих все есть».

«Прошло всего 2–3 месяца, как американцы разинув рты от неожиданности, с ужасом слушали выступление Путина, и вот они уже «изобрели и испытали» гиперзвуковое оружие! Самим то им не смешно это слушать? Прямо как дети…» — написала Ирина К. С ней согласилась и Vera Klenova. «Как в песочнице, ей богу», — посмеялась она.

«И фастфуд, и кока-кола самые большие и вкусные, только не плачьте», — заключил Андрей Бирулев.