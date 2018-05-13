Сирия ведет дозачистку района Хаджар Аль-Асвад: танки и артиллерия САА против ИГ — видео ФАН

Ситуация в районе Хаджар Аль-Асвад на южной окраине Дамаска остается крайне напряженной. Борьба между Сирийской арабской армией (САА) и «Исламским государством»1 (запрещено в РФ) разворачивается буквально за каждое здание. Спецкорреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) продолжает следить за ситуацией и фиксировать происходящее. Новая эксклюзивная видеозапись — в нашем материале.

Наш репортер запечатлел атаки правительственных войск САР на штабы и расположения террористов в пригороде Хаджар Аль-Асвад. Съемка велась с квадрокоптера, и на видео хорошо видно, как сирийские бойцы ведут обстрелы опорных пунктов ИГ из танковых и артиллерийских орудий. Между тем в небе над городом поддержку подразделениям САА продолжают оказывать ВВС САР, нанося точечные авиационные удары по местам скопления джихадистов.

Операция по зачистке южных пригородов столицы осложнена тем, что в этой части города располагаются плотные жилые кварталы, а проходы между зданиями боевики намеренно завалили всевозможными обломками и мусором, дабы блокировать проезд военной техники правительственных войск. Гражданские лица были эвакуированы из региона, и исламисты нередко используют дома мирных жителей в качестве складов вооружений и пунктов управления, провоцируя тем самым новые разрушения.

Сейчас подразделения САА ведут операцию в северной части района Хаджар Аль-Асвад. Остальные кварталы уже были зачищены. Несмотря на территориальные потери и предсказуемый исход противостояния, боевики продолжают оказывать сопротивление, рассчитывая нанести армии САР как можно больший урон.

В оккупации ИГИЛ1 на данный момент частично также остается соседний пригород Ярмук. Ранее его западную часть занимали отряды Сирийской свободной армии (ССА) и других бандформирований. Эти кварталы были добровольно сданы боевиками после переговоров с российским Центром по примирению сторон. Ожидается, что после взятия Хаджар Аль-Асвада вновь активизируются полномасштабные военные действия в Ярмуке. Оставленные ССА кварталы как раз могут послужить удобным плацдармом для грядущего штурма.

1 Организация запрещена на территории РФ.