Гаспарян об итогах «Евровидения-2018»: Все было понятно, но выскочил «чертик из табакерки»

Москва, 13 мая. Журналист и музыкальный критик Артур Гаспарян отреагировал на победу израильской исполнительницы Нетты Барзилай на «Евровидении-2018» в Лиссабоне.

Он подчеркнул, что успех израильской певицы был очевиден, добавив, что «все было понятно» с самого начала, передает телеканал РЕН ТВ.

«Интриги не случилось. Были примеры на «Евровидении», когда очевидные фавориты «пролетали». Это было некой статистикой, на которую все обращали внимание. Так случилось с итальянским музыкантом Франческо Габбани в минувшем году в Киеве», — считает Гаспарян.

Гаспарян также назвал занявшую второе место исполнительницу Элени Фурейру «чертиком из табакерки», уточнив, что певица «выстрелила» и стала настоящей конкуренткой для Нетты.

Ранее Филипп Киркоров поздравил израильтянку с победой в песенном конкурсе.