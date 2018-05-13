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Гаспарян об итогах «Евровидения-2018»: Все было понятно, но выскочил «чертик из табакерки»
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    Гаспарян об итогах «Евровидения-2018»: Все было понятно, но выскочил «чертик из табакерки»

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    Гаспарян об итогах «Евровидения-2018»: Все было понятно, но выскочил «чертик из табакерки»

    Москва, 13 мая. Журналист и музыкальный критик Артур Гаспарян отреагировал на победу израильской исполнительницы Нетты Барзилай на «Евровидении-2018» в Лиссабоне.

    Он подчеркнул, что успех израильской певицы был очевиден, добавив, что «все было понятно» с самого начала, передает телеканал РЕН ТВ.

    «Интриги не случилось. Были примеры на «Евровидении», когда очевидные фавориты «пролетали». Это было некой статистикой, на которую все обращали внимание. Так случилось с итальянским музыкантом Франческо Габбани в минувшем году в Киеве», — считает Гаспарян.

    Гаспарян также назвал занявшую второе место исполнительницу Элени Фурейру «чертиком из табакерки», уточнив, что певица «выстрелила» и стала настоящей конкуренткой для Нетты. 

    Ранее Филипп Киркоров поздравил израильтянку с победой в песенном конкурсе. 

    Автор: Дана Балан
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