Родители парижского террориста заключены под стражу

Париж, 13 мая. Родители преступника,напавшего с ножом на прохожих в центре Парижа, арестованы. О заключении их под стражу сообщили источники в правоохранительных органах.

Ранее местные СМИ сообщили, что полицейские смогли установить личность террориста. У него не было при себе документов, однако они смогли сделать это с помощью отпечатков пальцев. Оказалось, что нападавший был 20-летним выходцем из Чечни. Его родители сейчас помещены под стражу, сообщил собеседник радиостанции RTL.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла 12 мая около 21.00 (22.00 мск) недалеко от Парижской оперы. В результате нападения один человек скончался. Еще четверо пострадали, двое из них были тяжело ранены. Полиция ликвидировала злоумышленника.

Прокурор Парижа Франсуа Моленс заявил, что полиция выявила в произошедшем террористический след. Ответственность за атаку взяла запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»1.





1 Организация запрещена на территории РФ.