Сирия: РФ зафиксировала 8 нарушений перемирия в провинциях Латакия и Алеппо

Москва, 13 мая. Российские офицеры в совместной комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала восемь случаев нарушения режима прекращения огня, турецкие — один случай стрельбы, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

Комиссия по перемирию оценивает обстановку в зонах деэскалации в Сирии как стабильную. Россия зафиксировала два случая стрельбы в провинции Латакия и шесть в провинции Алеппо. В турецкой части представительства зафиксировали одно нарушение в провинции Хама.

В течение дня Центр по примирению сторон провела одну гуманитарную акцию в Айн-Терма провинции Дамаск. Российские офицеры раздали 445 проднаборов, общий вес которых составил 1,9 тонны. Медики оказали помощь 105 сирийцам.

За минувшие сутки было подписано три соглашения о присоединению к перемирию с населенными пунктами Эс-Сава, Му-Хасан, Джайед-Агедат провинции Дейр-Эз-Зор. Ранее сообщалось, что военная полиция РФ патрулирует улицы южного Дамаска.