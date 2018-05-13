Ломаченко рассказал, как оказался в нокдауне в поединке с Линаресом
Нью-Йорк, 13 мая. Двукратный Олимпийский чемпион украинский боксер Василий Ломаченко заявил, что оказался в нокдауне в бою с представителем Венесуэлы Хорхе Линаресом, пропустив хороший удар справа. Об этом пишет издание Boxingscene.com.
Украинский спортсмен отметил, что «такое случается».
«Это был хороший удар правой. Такое случается. Я готовился к последним раундам. Мой отец сказал мне, что надо работать по корпусу. Линарес великий чемпион, бой был хорошим для всех», — цитирует Ломаченко
?EL GANADOR DE LA NOCHE!@VasylLomachenko nuevo campe?n Ligero @WBABoxing#BOXEOxESPN ????#LinaresLoma ????— ESPN Boxeo (@ESPNBoxeo) May 13, 2018
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Напомним, 30-летний Ломаченко в минувшую субботу в Соединенных Штатах отправил в нокаут в десятом раунде Линареса и завоевал титул WBA в легком весе. Однако в шестом раунде уроженец Одесской области побывал в нокдауне.