В ФСБ рассказали подробности о задержании двух браконьеров в Азовском море

Краснодар, 13 мая. Пограничники Краснодара задержали в акватории Азовского моря судно с двумя браконьерами без документов, говорится в сообщении пресс-службы пограничного управления ФСБ России по региону.

Маломерное судно было обнаружено пограничниками 10 мая, на его борту находились два рыбака, которые незаконно добывали краснокнижного осетра русского. Судно и сами браконьеры из-за отсутствия у них удостоверений личности и документов на рыболовство, доставлены в порт Ейск для установления личности и принятия процессуального решения.

Госслужба Украины по ЧС сообщила ранее, что в Азовском море исчезли два рыбака из Бердянска на лодке «Амур». В украинском министерстве иностранных дел заявили, что проверяют информацию о задержании рыбаков пограничниками РФ.