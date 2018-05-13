Меню
Общество
В ФСБ рассказали подробности о задержании двух браконьеров в Азовском море
Технологии
«Убийца авианосцев»: в США признали беззащитность своего флота перед российским «Кинжалом»
Следующая новость
Загрузка...

    В ФСБ рассказали подробности о задержании двух браконьеров в Азовском море

    2321

    В ФСБ рассказали подробности о задержании двух браконьеров в Азовском море

    Краснодар, 13 мая. Пограничники Краснодара задержали в акватории Азовского моря судно с двумя браконьерами без документов, говорится в сообщении пресс-службы пограничного управления ФСБ России по региону.

    Маломерное судно было обнаружено пограничниками 10 мая, на его борту находились два рыбака, которые незаконно добывали краснокнижного осетра русского. Судно и сами браконьеры из-за отсутствия у них удостоверений личности и документов на рыболовство, доставлены в порт Ейск для установления личности и принятия процессуального решения.

    Госслужба Украины по ЧС сообщила ранее, что в Азовском море исчезли два рыбака из Бердянска на лодке «Амур». В украинском министерстве иностранных дел заявили, что проверяют информацию о задержании рыбаков пограничниками РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.