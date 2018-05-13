В обход СБУ: украинские студенты прошли практику в Крыму

Сумы, 13 мая. Государственный педагогический университет в городе Сумы направил своих студентов на практику в Крым в обход СБУ.

Как рассказал ректор учебного заведения Юрий Лянной, украинские студенты, обучающиеся по специальности «Туризм» были на практике на полуострове в течение 10 дней — с 27 апреля по 7 мая. По его словам, поездка была согласована со Службой безопасности Украины (СБУ).

Однако на данный момент в СБУ данную информацию не подтвердили.

«Санкций в отношении выезда студентов для прохождения практики не предоставлялось, потому что это не предусмотрено действующим законодательством Украины», — заявила официальный представитель начальника Управления украинского ведомства в Сумской области Олеся Рапута.

Напомним, Крым стал частью РФ после проведенного на полуострове референдума, по итогам которого более 96% крымчан и более 95% жителей Севастополя выступили за воссоединение с Россией.