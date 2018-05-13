Стали известны «жертвы» попытавшегося сорвать «Евровидение-2018» хулигана



Лиссабон, 13 мая. Хулиган, выскочивший на сцену «Евровидения», донимал медийный личностей и ранее. В частности, от атак Dr ACactivism (именно под таким псевдонимом хулиган известен в Сети — прим. ФАН), пострадали известный британский стендап-комик Рассел Бренд, а также ведущий «Би-Би-Си» Стивен Нолан.

Напомним, на «Евровидении» он отбрал микрофон у британской певицы Сури, попытавшись сорвать ее выступление, а затем обвинил СМИ Великобритании в нацизме. Выяснилось, что хулиган ранее забирался на сцену во время выступления британского стендап-комика Рассела Бренда. Прогнать активиста ему помогли охранники.

Другую атаку Dr ACactivism предпринял на студию ведущего «Би-Би-Си» Стивена Нолана, сообщает РЕН ТВ. Сам хулиган позиционирует себя как политического активиста, философа, музыканта и писателя с активной гражданской позицией.