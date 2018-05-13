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Китай отреагировал на обстрел своей территории на границе с Мьянмой
Украина
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    Китай отреагировал на обстрел своей территории на границе с Мьянмой

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    Китай отреагировал на обстрел своей территории на границе с Мьянмой

    Пекин, 13 мая. Власти КНР сделали строгое представление Мьянме в связи с обстрелом китайской территории  во время боевых столкновений между правительственными силами и повстанцами в приграничном городе Мусхэ, говорится в сообщении посольства КНР в Мьянме

    Минобороны Мьянмы сообщило, что 12 мая отряд вооруженных повстанцев атаковал блокпост полиции в городе Мусхэ. В результате боевых действий десятки людей погибли, многие укрылись на территории Китая. Один реактивный снаряд упал и взорвался в приграничном городе Жуйли в Китае. Пекин отреагировал на инцидент. 

    «Посольство Китая осуждает этот насильственный инцидент и скорбит по раненым и погибшим. Китай уже сделал соответствующим органам мьянманской стороны строгое представление, потребовав от сторон конфликта сохранять самообладание и немедленно прекратить огонь», — отмечается в сообщении посольства.

    Руководство КНР требует принять меры, чтобы предотвратить эскалацию конфликта и восстановить стабильность на китайско-мьянманской границе. Китай поддерживает только мирное урегулирование между властями Мьянмы и повстанцами.

    Напомним, что столкновения полиции и различных повстанческих сил в регионе происходит с 1948 года. Боевые действия сменяются соглашениями о прекращении огня, однако затем конфликт вспыхивает с новой силой.

    Автор: Ирина Селезнева
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