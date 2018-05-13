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США испугались возможного захвата Ираном их базы на юге Сирии
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    США испугались возможного захвата Ираном их базы на юге Сирии

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    США испугались возможного захвата Ираном их базы на юге Сирии

    Вашингтон, 13 мая. В администрации главы Белого дома испугались, что американская военная база, расположенная на юге Сирии, может быть захвачена иранскими военными. Об этом пишет издание The Washington Post.

    Согласно информации газеты, американские политики полагают, что иранские военнослужащие могут попытаться захватить небольшую базу в Эт-Танфе, потому что хотят заблокировать наземный путь к столице САР — Дамаску.

    Впрочем, отмечает американское издание, некоторые советники президента Соединенных Штатов Дональда Трампа считают, что ситуация вокруг Эт-Танфа позволит развернуть масштабную кампанию против военного присутствия Тегерана на сирийской территории.

    Главе Белого дома в ближайшее время нужно решить, стоит ли использовать военную база для прессинга на Тегеран или исполнить обещание и вывести войска из Сирии, напоминает издание.

    Автор: Дана Балан
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