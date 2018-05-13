США испугались возможного захвата Ираном их базы на юге Сирии

Вашингтон, 13 мая. В администрации главы Белого дома испугались, что американская военная база, расположенная на юге Сирии, может быть захвачена иранскими военными. Об этом пишет издание The Washington Post.

In Syria, the fate of a remote U.S. military base shows confusion of Trump policy https://t.co/WxD6h00LzG — Washington Post (@washingtonpost) May 13, 2018

Согласно информации газеты, американские политики полагают, что иранские военнослужащие могут попытаться захватить небольшую базу в Эт-Танфе, потому что хотят заблокировать наземный путь к столице САР — Дамаску.

Впрочем, отмечает американское издание, некоторые советники президента Соединенных Штатов Дональда Трампа считают, что ситуация вокруг Эт-Танфа позволит развернуть масштабную кампанию против военного присутствия Тегерана на сирийской территории.

Главе Белого дома в ближайшее время нужно решить, стоит ли использовать военную база для прессинга на Тегеран или исполнить обещание и вывести войска из Сирии, напоминает издание.