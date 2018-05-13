Два жителя Горловки ранены при обстрелах ДНР со стороны ВСУ

Донецк, 13 мая. Двое мирных жителей ДНР получили ранения в результате обстрелов со стороны ВСУ за минувшие сутки, сообщили в представительстве республики в СЦКК.

Два жители Горловки — девушка 2002 года рождения и мужчина 1974 года рождения пострадали в результате обстрела со стороны киевских силовиков. В СЦКК заявили, что от действий ВСУ повреждены 10 домов. Отмечается, что украинские военные выпустили более 30 мин и снарядов по территории ДНР.

Напомним, что 11 мая в Донецке отпраздновали годовщину провозглашения республики, в праздничных мероприятиях участвовали делегации из 12 стран, в том числе России, Германии, Швеции.