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Два жителя Горловки ранены при обстрелах ДНР со стороны ВСУ
Украина
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    Два жителя Горловки ранены при обстрелах ДНР со стороны ВСУ

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    Два жителя Горловки ранены при обстрелах ДНР со стороны ВСУ

    Донецк, 13 мая. Двое мирных жителей ДНР получили ранения в результате обстрелов со стороны ВСУ за минувшие сутки, сообщили в представительстве республики в СЦКК.

    Два жители Горловки — девушка 2002 года рождения и мужчина 1974 года рождения пострадали в результате обстрела со стороны киевских силовиков. В СЦКК заявили, что от действий ВСУ повреждены 10 домов. Отмечается, что украинские военные выпустили более 30 мин и снарядов по территории ДНР.

    Напомним, что 11 мая в Донецке отпраздновали годовщину провозглашения республики, в праздничных мероприятиях участвовали делегации из 12 стран, в том числе России, Германии, Швеции. 

    Автор: Ирина Селезнева
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