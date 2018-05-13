Донбасс: ВСУ за сутки выпустили около 30 мин и снарядов по территории ДНР

Донецк, 13 мая. Киевские военнослужащие утром открыли огонь по подконтрольной Донецкой народной республике Горловке, выпустив порядка 30 мин и снарядов. Об этом сообщили в воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).

По словам представителя СЦКК, после 03.00 (время совпадает с мск) были зафиксированы обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что по населенному пункту Зайцево украинские силовики выпустили девять мин калибром 120 миллиметров.

В настоящее время о жертвах и пострадавших в результате обстрела со стороны ВСУ не сообщается.

Ранее в ЛНР заявили о семи обстрелах со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.

Украинские власти в апреле 2014 года начали боевые действия против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.