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Полуторагодовалая девочка утонула в стиральной машине в Якутии
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    Полуторагодовалая девочка утонула в стиральной машине в Якутии

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    Полуторагодовалая девочка утонула в стиральной машине в Якутии
    Якутск, 13 мая. Полуторагодовалая девочка погибла в Якутии, захлебнувшись в стиральной машине. Все обстоятельства и причины трагедии устанавливают следователи.

    По данным СУ СК РФ по Республике Саха, инцидент произошел в селе Сунтар. 11 мая в следственные органы поступило сообщение о гибели ребенка в результате падения в заполненнуй водой ёмкость стиральной машины с вертикальной загрузкой марки «Фея».

    Как уточняет «Газета Кемерова», мама малышки занималась стиркой. Когда она вышла, чтобы повесить белье, в комнате осталась ее маленькая дочь. Когда женщина вернулась, т обнаружила тело девочки в баке стиральной машины.

    По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

    Автор: Алексей Громов
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