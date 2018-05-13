Полуторагодовалая девочка утонула в стиральной машине в Якутии



Якутск, 13 мая. Полуторагодовалая девочка погибла в Якутии, захлебнувшись в стиральной машине. Все обстоятельства и причины трагедии устанавливают следователи.

По данным СУ СК РФ по Республике Саха, инцидент произошел в селе Сунтар. 11 мая в следственные органы поступило сообщение о гибели ребенка в результате падения в заполненнуй водой ёмкость стиральной машины с вертикальной загрузкой марки «Фея».

Как уточняет «Газета Кемерова», мама малышки занималась стиркой. Когда она вышла, чтобы повесить белье, в комнате осталась ее маленькая дочь. Когда женщина вернулась, т обнаружила тело девочки в баке стиральной машины.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.