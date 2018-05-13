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13 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | ИГ взяло ответственность за нападение в Париже
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    13 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | ИГ взяло ответственность за нападение в Париже

    Из зоны деэскалации «Хомс» вывели 9368 боевиков и их родных. «Исламское государство» взяло ответственность за нападение на прохожих в Париже. Президент Армении сформировал новое правительство.
    9:55 13 Мая 2018
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    Из зоны деэскалации «Хомс» вывели 9368 боевиков и их родных

    13 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | ИГ взяло ответственность за нападение в Париже

    За шесть дней из зоны деэскалации «Хомс» на территории Сирии удалось вывести 9368 боевиков с семьями. По словам главы Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии генерал-майора Юрия Евтушенко, боевиков доставляют в Калъат-аль-Мудик, который находится в Идлибе. Только в минувшую пятницу удалось вывезти из Хомса 70 автобусов и 60 легковых автомобилей с боевиками и членами их семей в количестве 3797 человек.

    «Исламское государство»1 взяло ответственность за нападение на прохожих в Париже

    13 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | ИГ взяло ответственность за нападение в Париже

    Источник сообщил, что запрещенная на территории РФ террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за атаку на прохожих, совершенную в Париже в субботу вечером. По словам прокурора Парижа Франсуа Моленса, правоохранительные органы выявили террористический след в случившемся. Во время нападения неизвестного мужчины с ножом на прохожих в центре Парижа погибли два человека, еще восемь получили ранения. Сотрудникам правоохранительных органов удалось ликвидировать преступника.  

    Президент Армении сформировал новое правительство

    13 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | ИГ взяло ответственность за нападение в Париже

    Президент Армении Армен Саркисян сформировал состав нового правительства, передает пресс-служба главы государства. Так, одним из новых вице-премьеров страны стал Мгер Григорян. Депутат Мане Тандилян стал министром труда, его коллега Артак Зейналян был назначен на пост министра юстиции, бывший казначей Атом Джанджугазян занял кресло министра финансов а исполняющий обязанности главы МЧС Давид Тоноян возглавил министерство обороны. Напомним, что перестановки в правительстве проходят на фоне акций протестов, который вспыхнули в апреле в Ереване и других городах Армении. 

    Победителем «Евровидения-2018» стала певица из Израиля

    13 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | ИГ взяло ответственность за нападение в Париже

    Победителем музыкального конкурса «Евровидения» в 2018 году стала представительница Израиля Нетта. Профессиональное жюри на первое место поставило австрийца, на втором месте оказалась Швеция, на третьем — Израиль. Внесли коррективы результаты зрительского голосования, и в итоге победитель набрала 529 баллов. На втором месте оказался Кипр, который представляла Элени Фурейра, третье досталось австрийцу Сезару Сэмпсону. Напомним, Россию в этом году представляла Юлия Самойлова. Она выступала во втором полуфинале, но не смогла выйти в финальную часть музыкального конкурса. 

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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