ВВС Израиля нанесли удары по тоннелю в секторе Газа

Тель-Авив, 13 мая. Израильская армия нанесла авиационные удары по палестинскому тоннелю, расположенному в северной части сектора Газа. Об этом пишет издание Haaretz.

Israel Air Force strikes Gaza attack tunnel, military says - Israel News https://t.co/YMAPx8OSSx — hangen claude (@hangen_claude) May 12, 2018

Согласно информации издания, Военно-воздушные силы Израиля уничтожили прорытый в сторону Израиля тоннель в северной части сектора Газа.

В настоящее время пресс-служба армии Израиля подтвердила факт атаки и заявила, что Тель-Авив несет ответственность за взрывы на территории сектора Газа.

Ранее стало известно, что израильские военные нанесли удар по позициям палестинцев в секторе Газа, откуда они запускали горящих воздушных змеев.