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ВВС Израиля нанесли удары по тоннелю в секторе Газа
Украина
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    ВВС Израиля нанесли удары по тоннелю в секторе Газа

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    ВВС Израиля нанесли удары по тоннелю в секторе Газа

    Тель-Авив, 13 мая. Израильская армия нанесла авиационные удары по палестинскому тоннелю, расположенному в северной части сектора Газа. Об этом пишет издание Haaretz.

    Согласно информации издания, Военно-воздушные силы Израиля уничтожили прорытый в сторону Израиля тоннель в северной части сектора Газа.

    В настоящее время пресс-служба армии Израиля подтвердила факт атаки и заявила, что Тель-Авив несет ответственность за взрывы на территории сектора Газа.

    Ранее стало известно, что израильские военные нанесли удар по позициям палестинцев в секторе Газа, откуда они запускали горящих воздушных змеев.

    Автор: Дана Балан
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