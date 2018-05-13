ВВС Израиля нанесли удары по тоннелю в секторе Газа
Тель-Авив, 13 мая. Израильская армия нанесла авиационные удары по палестинскому тоннелю, расположенному в северной части сектора Газа. Об этом пишет издание Haaretz.
Israel Air Force strikes Gaza attack tunnel, military says - Israel News https://t.co/YMAPx8OSSx— hangen claude (@hangen_claude) May 12, 2018
Согласно информации издания, Военно-воздушные силы Израиля уничтожили прорытый в сторону Израиля тоннель в северной части сектора Газа.
В настоящее время пресс-служба армии Израиля подтвердила факт атаки и заявила, что Тель-Авив несет ответственность за взрывы на территории сектора Газа.
Ранее стало известно, что израильские военные нанесли удар по позициям палестинцев в секторе Газа, откуда они запускали горящих воздушных змеев.