«Работайте, братья!» — песни будущей Победы

В Центральном доме литераторов состоялась презентация антологии современной патриотической и военной песни России под названием «Работайте, братья!». В презентации приняла участие и корреспондент Федерального агентства новостей.

В книгу вошли тексты песен, написанных после 1991 года, уже в постсоветскую эпоху. Автор-составитель проекта, писатель Сергей Соколкин, представляя сборник, отметил, что советская песня — безусловно, явление мировой культуры, «но нельзя бесконечно выезжать на ней, нужно творить свое, новое».

«Работайте, братья!» (последние слова лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова, убитого в 2016 году бандитами в Дагестане) — простой, но кристально ясный призыв. Казалось бы, при чем здесь литература вообще, песни, стихи, музыка? Не про искусство это. Но... Нам песня не только строить и жить помогает, но и побеждать.

То, что презентация состоялась на следующий день после 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, — далеко не случайно. Воля к Победе и любовь к России — то, что объединяет всех авторов антологии, посвященной Магомеду Нурбагандову, Евгению Родионову, Александру Прохоренко, Олегу Пешкову, Марату Ахметшину, Роману Филиппову «и всем другим героям, отдавшим жизни за честь и независимость России».

Весна, Воля, Победа — после засилья нытья, постмодернизма, антисоветчины и русофобии это глоток свежего воздуха в русской литературе. Да, были и есть известные патриотические исполнители. Обычно это люди немолодые, они «на слуху» чуть ли не с 1980-х годов. Но их единицы, а тем временем огромный разрозненный пласт культуры, будучи невостребованным, маргинализируется.

«Работайте, братья!» — проект неординарный. «Звезды» первой величины соседствуют в нем с теми, чьи песни пока широкому слушатели не известны. Всего в антологию вошли стихи более чем двухсот авторов. Если перечислить только известные имена, список выйдет солидный.

Неожиданностью стала публикация текстов официального представителя МИД РФ Марии Захаровой и главы ведомства Сергея Лаврова, а также работы заметных авторов из Донецкой и Луганской народных республик — Владислава Русанова, Анны Ревякиной, Елены Заславской, Владимира Скобцова.

Отдельно стоит упомянуть исполнителей, чьи песни вошли в сборник, и, конечно, непосредственно авторов. В частности, в книге представлены песенные стихи из репертуара Михаила Ножкина, Иосифа Кобзона, Александра Маршала, Александра Розенбаума, Льва Лещенко, Олега Газманова, Леонида Агутина, Александра Буйнова, Николая Расторгуева, Вики Цыгановой, Трофима, Аниты Цой, Сергея Мазаева, Зары, Стаса Михайлова, Дениса Майданова, Александра Малинина, Валентины Толкуновой, Дмитрия Дунаева, Аллы Пугачевой, Ирины Аллегровой, Жанны Бичевской, Александра Харчикова, Николая Носкова, Натальи Власовой, Натальи Варлей, Игоря Саруханова, Юлии Началовой, Феликса Царикати, Маши Распутиной, Юлиана, Елены Камбуровой, Ксении Георгиади, Жасмин, Кати Лель, Любаши, Гарика Сукачева и др.

А вот неполный список авторов, имена которых скажут многое: Расул Гамзатов, Евгений Евтушенко, Тимур Зульфикаров, Римма Казакова, Юнна Мориц, Кирилл Ковальджи, Сергей Михалков, Леонид Дербенев, Николай Добронравов, Илья Резник, Вадим Цыганов, Александр Ф. Скляр, Захар Прилепин, Дмитрий Ревякин, Юлия Чичерина, Юрий Юрченко...

Этот сборник надо читать. А еще лучше — петь.

Книга оформлена картинами академиков Российской Академии художеств — Зураба Церетели, Александра Шилова, Василия Нестеренко, Александра Рукавишникова, Владимира Переяславца, Никаса Сафронова, путешественника Федора Конюхова, дважды Героя Советского Союза космонавта Алексея Леонова, художников студии им. Грекова МО РФ, студии им. Верещагина МВД РФ, Михаила Фаюстова, Ольги Кокориной и других.

Огромная доля работы — редактура и корректура — выпала на долю «отца» многих литературных проектов поэта Дмитрия Силкана.

По словам Сергея Соколкина, идея выпустить сборник военной и патриотической песни пришла к нему на творческом вечере Александра Шаганова. Его творчество навело на мысль: если многие авторы пишут такие песни, которые еще и исполняются на разных площадках, то почему бы не издать тексты отдельной книгой? Ранее в рамках проекта, которым занимается Соколкин, «Белые журавли России», было выпущено более 20 книг.

«Думал, что будет еще одна маленькая книга — ты да я, да мы с тобой. Но люди начали отзываться, присылать материал, понимая важность этой инициативы. Идею поддержал замглавы администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов. Он назвал ее потрясающей и предложил подать на президентский грант», — рассказал ФАН Соколкин.

Сергей Соколкин говорит, что смерть Магомеда Нурбагандова и его последние слова породили по всей стране неожиданный патриотический подъем, который «удивительным образом трансформировался в подъем творческий, и начали появляться совершенно потрясающие песни — не чета тем, которые обычно показывают по телевизору».

«В песне человек не лжет, песня — это выражение души. Когда человек искренне и талантливо говорит о любви к Родине, за него фактически говорит Бог», — продолжает Скоколкин.

Важно распространять эту книгу среди молодежи, проводить уроки мужества, чтобы дети слышали, понимали.

Сергей Соколкин поделился с ФАН планами на переиздание антологии, отметив, что, возможно, оно будет открываться предисловием президента России Владимира Путина.

«Очень важно, чтобы эта песня вытеснила наконец-то с наших экранов западную песню. Это — война не на жизнь, а на смерть, — уверен он. — Наша песня должна побеждать!»

Книгу, появление которой стало возможным благодаря Фонду президентских грантов, планируется бесплатно распространять в школах, кадетских корпусах, Суворовских и Нахимовских училищах, воинских частях и т.д. Кроме того, часть тиража будет отправлена в Сирию и распространена среди наших военных. Там тоже рождаются новые песни — в сборник вошли тексты генерал-полковника Михаила Анашкина. Его песни поют на базе «Хмеймим».

На обложке антологии «Работайте, братья!» среди прочих размещены логотипы министерства обороны и министерства внутренних дел РФ. И это далеко не случайно. Похоже, закончилось время, когда культурой в России занимались структуры вроде фонда Сороса и «Открытое общество».

Одна из причин в том, что культура — не вещь в себе, не кукла в башне из слоновой кости. Даже когда звучит вроде бы песня о весне — она может быть о Победе, а может быть про XXVII съезд КПСС, который стал началом конца Советского Союза и первым шагом к множеству локальных конфликтов…

Но когда государство обретает субъектность, это отражается на всем — от культуры до побед на «горячих» участках глобального противостояния. Не сразу... Ночь темнее всего перед рассветом. Мы помним конец 1990-х. Утро наступает постепенно, с промозглых тревожных предрассветных сумерек. Но как неизбежен восход Солнца, так и логика истории говорит о том, что XXI век станет нашим веком. И поэты, как никто, чувствуя это, поют о Родине и о Победе — прошлой и будущей.