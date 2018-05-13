«В следующем году — в Иерусалиме»: Нетаньяху поздравил Нетту Борзилай с победой на Евровидении

Иерусалим, 13 мая. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил с победой на Евровидении израильскую певицу Нетту Барзилай. Кроме того, он назвал город, где в следующем году пройдет международный песенный конкурс.

«Нетта, ты принесла большую славу Израилю. В следующем году — в Иерусалиме!» — написал Нетаньяху в своем Twitter.

Отметим, что Европейский вещательный союз (EBU) пока официально не назвал город, который примет «Евровидение» в 2019 году.

Напомним, по результатам голосования жюри и зрителей Барзилай набрала 529 баллов. На втором месте оказалась Элени Фурейра от Кипра, у которой 436 баллов, третье место занял австрийский участник Сезар Сэмпсон, набравший 342 балла.

Результаты голосования были объявлены в ночь на 13 мая на арене Altice в Лиссабоне.