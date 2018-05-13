Lamborghini Папы Римского продали на аукционе в Монако

Монако, 13 мая. Lamborghini Huracan, изготовленный на заказ для Папы римского Франциска,продали на аукционе Sotheby’s в Монако за 715 000 евро. Все вырученные от продажи эксклюзивного суперкара средства пойдут на благотворительность.

Как уточняет агентство ANSA, в частности, деньги пойдут на помощь христианским беженцам, вынужденным покинуть Ирак из-за орудующих в стране террористов запрещенной в России группировки «Исламское государство»1.

Venduta all'asta per 715 mila euro la #Lamborghini bianca che era stata donata a @Pontifex_it https://t.co/MrTsvHBwXd — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) May 12, 2018

Отметим, что сами организаторы ранее сообщали, что планировали Как отмечалось, организаторы торгов рассчитывали выручить за суперкар сумму от 303 до 425 тысяч долларов.

1 Организация запрещена на территории РФ.