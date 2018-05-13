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Lamborghini Папы Римского продали на аукционе в Монако
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    Lamborghini Папы Римского продали на аукционе в Монако

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    Lamborghini Папы Римского продали на аукционе в Монако

    Монако, 13 мая. Lamborghini Huracan, изготовленный на заказ для Папы римского Франциска,продали на аукционе Sotheby’s в Монако за 715 000 евро. Все вырученные от продажи эксклюзивного суперкара средства пойдут на благотворительность.

    Как уточняет агентство ANSA, в частности, деньги пойдут на помощь  христианским беженцам, вынужденным покинуть Ирак из-за орудующих в стране террористов запрещенной в России группировки «Исламское государство»1.

    Отметим, что сами организаторы ранее сообщали, что планировали Как отмечалось, организаторы торгов рассчитывали выручить за суперкар сумму от 303 до 425 тысяч долларов.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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