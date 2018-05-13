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Назван топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в России
Украина
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    Назван топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в России

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    Назван топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в России

    Москва, 13 мая. Автомобильные специалисты составили топ-10 самых продаваемых легковых машин с пробегом на российском рынке, проанализировав данные с января по март текущего года.

    По подсчетам экспертов, в нынешнем году только за первые три месяца было реализовано свыше 777 тысяч поддержанных автомобилей, что на 0,4% выше, чем за тот же период прошлого года.

    Лидером рейтинга стал автомобиль марки Ford Focus. На вторичном российском рынке автомобиль американкой компании купили более 28 тысяч человек, что на 0,1% больше по сравнению с минувшим годом.

    Назван топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в России

    На второй строчке расположилась японская Toyota Corolla — около 23 тыс. проданных автомобилей. Тройку замкнул представитель южнокорейского концерна — Hyundai Solaris. В этом году данный автомобиль купили почти 19 тысяч водителей.

    Кроме того, в пятерку были включены японская Toyota Camry и южнокорейская Kia Rio — 16,4 и 16,2 тыс. проданных авто соответственно.

    Также в топ-10 попали французский Renault Logan (16 099 проданных штук), Chevrolet Niva —15 906, немецкий Opel Astra — 13 030 штук, Daewoo Nexia — 13 015 машин, японский Mitsubishi Lancer — 11 155 авто.

    Автор: Дана Балан
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