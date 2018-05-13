Донбасс: в ЛНР сообщили о семи обстрелах со стороны ВСУ за сутки
Луганск, 13 мая. Военные ЛНР зафиксировали семь обстрелов со стороны киевских силовиков за минувшие сутки. Всего по территории республики было выпущено около 80 снарядов. По предварительным данным, жертв среди мирных жителей и военнослужащих нет.
Уточняется, что при обстрелах ВСУ использовали артиллерию, минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Под огнем, в частности, оказались позиции военных ЛНР близ поселков Калиново, Желобок и Знаменка. В
Напомним, 30 марта вступило в силу новое «пасхальное» перемирие, однако и после соглашения силовики продолжают обстрелы населенных пунктов республики.