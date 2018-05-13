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«Теперь она обратится в украинку?»: в Сети не оценили шутку Melovin с «укусом» ведущей на «Евровидении»
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    «Теперь она обратится в украинку?»: в Сети не оценили шутку Melovin с «укусом» ведущей на «Евровидении»

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    «Теперь она обратится в украинку?»: в Сети не оценили шутку Melovin с «укусом» ведущей на «Евровидении»

    Лиссабон, 13 мая. Украинский исполнитель Melovin, выступавший на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018», во время беседы с телеведущей укусил ее за плечо.

    Во время беседы с украинским музыкантом телеведущая мероприятия обратила внимание на его кольцо и цветные линзы в глазах, а также отметила его сходство с вампиром. В ответ певец в шутку «укусил» женщину.

    Далеко не все пользователи Сети оценили «юмор» украинского музыканта.

    «Дикий народ — дикие нравы… С этим ничего не поделаешь…», — написал один из пользователей социальных сетей.

    «Теперь она обратится в украинку?» — шутит еще один участник обсуждения.

    «На глазах дичают», — возмущается пользователь Twitter.

    «Что творится-то, совсем оголодали братья», — иронизирует участник беседы.

    Напомним, ранее сообщалось, что украинский участник песенного конкурса «Евровидение» Melovin на пресс-конференции разволновался и забыл родной язык. 

    Автор: Дана Балан
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