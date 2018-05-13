Стало известно, как полиция установила личность парижского террориста

Париж, 13 мая. СМИ назвали личность мужчины, напавшего с ножом на прохожих в Париже. По данным источников в полиции, им оказался двадцатилетний выходец из Чечни.

Парижский террорист оказался 20-летний выходцем из Чечни — СМИ

Как уточнили собеседники французской радиостанции Europe 1, когда парижского террориста задержали, при нем не оказалось документов, однако правоохранителям удалось установить его личность по отпечаткам пальцев.

По словам очевидцев атаки, нападавший беспорядочно кидался на людей, крича при этом «Аллах Акбар». Расследование по факту происшествия в данный момент продолжается.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла 12 мая вечером у здания Парижской оперы. Вооруженный ножом мужчина с криками напал на прохожих В результате погиб один человек, еще четверо получили ранения. Полиция ликвидировала нападавшего. Ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.