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Певица Нетта Барзилай рассказала, с кем она соревновалась на «Евровидении-2018»
Украина
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    Певица Нетта Барзилай рассказала, с кем она соревновалась на «Евровидении-2018»

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    Певица Нетта Барзилай рассказала, с кем она соревновалась на «Евровидении-2018»

    Лиссабон, 13 мая. Победительница прошедшего в Португалии «Евровидения-2018» Нетта Барзилай (Netta Barzilai), представлявшая Израиль, рассказала, с кем ей пришлось сражаться на музыкальном конкурсе.

    «Мне постоянно говорили, что это причудливое соревнование между музыкальными жанрами и соревнование между музыкантами… Но я соревновалась сама с собой, переживала по поводу своего выступления, думала над тем, как я смогу тронуть столько людей, сколько смогу», — отметила в ходе пресс-конференции 25-летняя певица.

    Барзилай призналась, что все участники выступили блестяще, «однако кто-то должен был выиграть».

    Напомним, ранее сообщалось, что российская певица Юлия Самойлова, не попавшая в финальную часть конкурса, поздравила израильскую исполнительницу Барзилай с победой.

    Автор: Дана Балан
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