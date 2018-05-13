Певица Нетта Барзилай рассказала, с кем она соревновалась на «Евровидении-2018»
Лиссабон, 13 мая. Победительница прошедшего в Португалии «Евровидения-2018» Нетта Барзилай (Netta Barzilai), представлявшая Израиль, рассказала, с кем ей пришлось сражаться на музыкальном конкурсе.
«Мне постоянно говорили, что это причудливое соревнование между музыкальными жанрами и соревнование между музыкантами… Но я соревновалась сама с собой, переживала по поводу своего выступления, думала над тем, как я смогу тронуть столько людей, сколько смогу», — отметила в ходе пресс-конференции 25-летняя певица.
Барзилай призналась, что все участники выступили блестяще, «однако кто-то должен был выиграть».
I've given all my heart and soul to #Eurovision, and now it's your turn. ??#VOTEISRAEL #ISR #TOY pic.twitter.com/W5080GAa3R— Netta Barzilai (@NettaBarzilai) May 12, 2018
Напомним, ранее сообщалось, что российская певица Юлия Самойлова, не попавшая в финальную часть конкурса, поздравила израильскую исполнительницу Барзилай с победой.