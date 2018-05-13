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Политика
В Южной Корее приветствуют готовящееся закрытие ядерного полигона в КНДР
Политика
В Южной Корее приветствуют готовящееся закрытие ядерного полигона в КНДР
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    В Южной Корее приветствуют готовящееся закрытие ядерного полигона в КНДР

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    В Южной Корее приветствуют готовящееся закрытие ядерного полигона в КНДР

    Сеул, 13 мая. Южнокорейские власти приветствовали грядущее закрытие ядерного полигона в Северной Корее, о котором сообщили государственные СМИ в Пхеньяне.

    «Северная Корея объявила, что собирается закрыть ядерный полигон Пхунгери в период с 23 по 25 мая. Мы приветствуем это», — следует из официального заявления представителя администрации главы Южной Кореи Ким Ый Гема.

    По мнению Сеула, принятый лидером КНДР Ким Чен Ыном план закрытия ядерного полигона показывает желание Пхеньяна «сдержать их обещания, которые были сделаны на межкорейском саммите, на практике».

    В сообщении также отмечается, что приглашение представителей СМИ из разных государств также говорит о том, что демонтаж ядерного объекта будет прозрачным.

    Напомним, накануне государственное северокорейское агентство ЦТАК передало, что ЦК Трудовой партии Кореи решил провести 23-25 мая закрытие ядерного полигона Пхунгери. Планируется ликвидировать вход на территорию полигона, а также окружающие полигон объекты.

    Автор: Дана Балан
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