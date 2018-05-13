Названа выделенная сумма на высадку деревьев у трассы «Таврида» в Крыму

Симферополь, 13 мая. Высадка зеленых насаждений вдоль возводящейся автодороги «Таврида» будет осуществляться по окончании работ. Об этом сообщили в пресс-службе одного из заказчиков строительства трассы — государственного комитета дорожного хозяйства республики Крым.

По информации пресс-службы, данный проект предполагает компенсацию на высадку зеленых насаждений, которая будет выполнена вдоль трассы по окончании работ.

«На сегодняшний день с учетом инфляции размер компенсации за снос зеленых насаждений составляет 239,6 миллионов рублей», — следует из сообщения пресс-службы.

Шоссе «Таврида» проложено в обход больших городов, что позволит исключить загрязнение воздуха курортных районов транзитным транспортом, подчеркнули в региональном ведомстве.

Напомним, федеральная трасса «Таврида», строительство которой ведется на территории российского полуострова, готова на сегодняшний день на 30%. Вторым заказчиком проекта является департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополь.